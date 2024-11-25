وزير الاقتصاد: نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت في المملكة بلغت 25 %

أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم؛ أن المملكة تعمل على تعزيز نموها الاقتصادي من خلال خطوات إستراتيجية أدّت إلى وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 %.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار العالمي، الذي يُقام تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.
وأضاف:أصبحت المملكة منصة عالمية للنمو وهذا يثبت تنوعها في الموارد لفتح آفاق جديدة لقطاعات مختلفة.
ويجمع المؤتمر العالمي للاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعَيْن الحكومي والخاص، ومن كِبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.