اختتام فعاليات التصفيات المؤهّلة للمشاركة الدولية في أولمبياد اللغة الإنجليزية بجدة

اختتمت اليوم فعاليات التصفيات المؤهّلة للمشاركة الدولية في أولمبياد اللغة الإنجليزية "ELO" التي استضافتها إدارة تعليم جدة، بمشاركة 14 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، ومدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود، وذلك بمسرح الإدارة العامة بجدة. وشمل حفلُ التتويج معرضًا فنيًّا مصاحبًا احتوى على أعمال فنية خاصة بالموروث الوطني.
بعد ذلك بدأ الحفلُ بعرض مرئي عن الفرق المشاركة، وتحكيم الأعمال والإدارات التعليمية المشاركة، تلاه كلمة لمدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود، أشاد فيها بالأداء المتميّز الذي يعكس جانبًا من الجهود التي بذلت بكل تفانٍ في هذه المرحلة.
وأشارت مدير عام تعليم جدة منال اللهيبي، إلى أن الأولمبياد يعتبر فعالية تعليمية تتنافس فيها الفرق الطلابية من مختلف المدارس الحكومية والأهلية، مشيدة بجهود لجان التحكيم الذين عملوا على تحكيم أعمال 14 إدارة تعليمية من خلال 38 فريقًا يمثّلها 174 طالبًا وطالبة، جمعهم الموروث الوطني العريق.
في ختام الحفل كرمت كلًّا من: مدير عام تعليم جدة، ومدير عام نشاط الطلاب بوزارة التعليم، ومساعدي المدير العام للتعليم بجدة الفرق الأوائل والفرق الفائزة في الأولمبياد؛ حيث جاءت النتائج على النحو التالي: نتائج الفرق الأوائل في مجالات الأولمبياد "فئة الكبار - بنين" مجال العرض الأدائي، المركز الأول فريق "M308R" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المركز الثاني فريق "M350J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، المركز الثالث فريق "M122 AS" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير. مجال المشروع، المركز الأول فريق "M308R" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المركز الثاني فريق "M350J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، المركز الثالث فريق "M174YH" الهيئة الملكية بينبع. مجال الخدمة المجتمعية: المركز الأول فريق "M280SH" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، المركز الثاني فريق "M174YH" الهيئة الملكية بينبع، المركز الثالث في الخدمة المجتمعية فريق "M299TB" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك. مجال الاختبار: المركز الأول فريق "M350J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، المركز الثاني فريق "M81JZ" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المركز الثالث فريق "M99J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.
وفي "فئة الكبار - بنات" مجال العرض الأدائي: المركز الأول فريق "F338R" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المركز الثاني فريق "F235T" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، المركز الثالث فريق "F171AS" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير. مجال المشروع: المركز الأول فريق "F338R" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المركز الثاني فريق "F339AH" الإدارة العامة بمحافظة الأحساء، المركز الثالث فريق "F242T" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف. مجال الخدمة المجتمعية، المركز الأول فريق "F346J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، المركز الثاني فريق "F339AH" الإدارة العامة بمحافظة الأحساء، المركز الثالث فريق "F82J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة. مجال الاختبار، المركز الأول فريق "F283J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، المركز الثاني فريق "F346J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، المركز الثالث فريق "F97MK" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وفي "فئة الصغار - بنين، بنات" الأول في العرض الأدائي فريق "F149JZ" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الأول في المشروع فريق "F80J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، الأول في الخدمة المجتمعية فريق "F118H" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل "نتائج الفرق الفائزة بالأولمبياد على مستوى المملكة".
وفي "فئة الكبار - بنين" الأول فريق "M350J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، الثاني فريق "M308R" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "فئة الكبار - بنات"، الأول فريق "F338R" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الثاني فريق "F338AH" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء.
وفي "فئة الصغار - بنين، بنات" الأول في العرض الأدائي فريق "F149JZ" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الأول في المشروع فريق "F80J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، الأول في الخدمة المجتمعية فريق "F118H" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.