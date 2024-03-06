اختتام فعاليات التصفيات المؤهّلة للمشاركة الدولية في أولمبياد اللغة الإنجليزية بجدة

في ختام الحفل كرمت كلًّا من: مدير عام تعليم جدة، ومدير عام نشاط الطلاب بوزارة التعليم، ومساعدي المدير العام للتعليم بجدة الفرق الأوائل والفرق الفائزة في الأولمبياد؛ حيث جاءت النتائج على النحو التالي: نتائج الفرق الأوائل في مجالات الأولمبياد "فئة الكبار - بنين" مجال العرض الأدائي، المركز الأول فريق "M308R" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المركز الثاني فريق "M350J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، المركز الثالث فريق "M122 AS" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير. مجال المشروع، المركز الأول فريق "M308R" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المركز الثاني فريق "M350J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، المركز الثالث فريق "M174YH" الهيئة الملكية بينبع. مجال الخدمة المجتمعية: المركز الأول فريق "M280SH" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، المركز الثاني فريق "M174YH" الهيئة الملكية بينبع، المركز الثالث في الخدمة المجتمعية فريق "M299TB" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك. مجال الاختبار: المركز الأول فريق "M350J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، المركز الثاني فريق "M81JZ" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المركز الثالث فريق "M99J" الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.