السفير الأمريكي: على مدى عقود عملت السعودية وأمريكا لمعالجة أصعب تحديات المنطقة

وفي التفاصيل، قدّم السفير بالنيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي تهنئة إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، وأوضح، في مقطع فيديو نشر عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض على منصة (X) ونقلته قناة SBC، يقول: أتقدم بالتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.