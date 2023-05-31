للمرة الأولى تلفزيونيًا.. برنامج لذوي الإعاقة السمعية يقدمه مذيع أصم بمسمى "أبلغ من الكلام"

وتفصيلاً، يستهدف البرنامج هذه الفئة بالدرجة الأولى، ويقدمه مذيع أصم احترف الإعلام وتخطى حواجز الكلام على الرغم من إعاقته، ليضرب نموذجًا سعوديًا مشرفًا من خلال تقديم هذا البرنامج الذي سيقوم بتنفيذ مهمة اجتماعية عظيمة لأقرانه من فئة الصم، حيث يرى فيها الصم مسؤولين ونجوم مجتمع يوجهون لهم الخطاب بشكل مباشر من جهة، كما سيتعرف المجتمع على إبداعات مجتمع الصم ومواهب لم تظهر إعلاميًا من جهة أخرى.