للمرة الأولى تلفزيونيًا.. برنامج لذوي الإعاقة السمعية يقدمه مذيع أصم بمسمى "أبلغ من الكلام"

في حدثٍ غير مسبوق في عالم الإنتاج التلفزيوني، يتهيأ نحو 300 ألف أصم من ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع السعودي، لمشاهدة برنامج "أبلغ من الكلام"، كل خميس الساعة 11:30م على قناة الإخبارية.
وتفصيلاً، يستهدف البرنامج هذه الفئة بالدرجة الأولى، ويقدمه مذيع أصم احترف الإعلام وتخطى حواجز الكلام على الرغم من إعاقته، ليضرب نموذجًا سعوديًا مشرفًا من خلال تقديم هذا البرنامج الذي سيقوم بتنفيذ مهمة اجتماعية عظيمة لأقرانه من فئة الصم، حيث يرى فيها الصم مسؤولين ونجوم مجتمع يوجهون لهم الخطاب بشكل مباشر من جهة، كما سيتعرف المجتمع على إبداعات مجتمع الصم ومواهب لم تظهر إعلاميًا من جهة أخرى.
ولما لهذا البرنامج من قيمة مجتمعية عالية فقد دشن أولى حلقاته وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بكلمة داعمة للبرنامج أعطى فيها نبذة عما قدمته الوزارة وتقدمه لفئة الصم من خدمات وتسهيلات مستحقة لهم.
يُذكر أن هذا البرنامج هو إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة العثيم للاستثمار بالشراكة مع قناة الإخبارية، حيث تعكس هذه الشراكة الدور الوطني المهم والأمثل بين القطاعين الحكومي والخاص لما يخدم أفراد المجتمع بأفكار جديدة سيكون لها وقع وتأثير متوقع -إن شاء الله-.