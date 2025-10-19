مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعزز جهوده في نشر علوم القرآن

ويقدم المركز تسهيلات متعددة لاقتناء المصحف الشريف، ويستقبل المستفيدين من الأحد إلى الخميس من الساعة ٧:٣٠ صباحًا حتى ١٠:٠٠ مساءً؛ مما يتيح مرونة أكبر لاقتناء الإصدارات ضمن بيئة منظمة وميسرة.