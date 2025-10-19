مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعزز جهوده في نشر علوم القرآن

يواصل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة جهوده في نشر كتاب الله وعلومه من خلال مركز خدمات المصحف الشريف الذي يتيح للراغبين شراء إصدارات المجمع المتنوعة، إلى جانب تقديم هدية نسخة من المصحف لكل زائر دعمًا لرسالة المجمع في تمكين الجميع من اقتناء المصحف الشريف بسهولة ويسر.
ويضم مركز خدمات المصحف الشريف مختلف أحجام المصاحف والروايات المعتمدة، إضافة إلى ترجمات بلغات عالمية متعددة، وكتب متخصصة في علوم القرآن تخدم شرائح متنوعة من الباحثين وطلاب العلم والمهتمين.
وأكد المجمع أن الإقبال المتزايد على المركز يعكس الثقة الواسعة في جودة ودقة إصداراته، والتزامه المستمر بأعلى معايير الطباعة، بصفته مؤسسة رائدة عالميًا في طباعة المصحف الشريف ونشره.
ويقدم المركز تسهيلات متعددة لاقتناء المصحف الشريف، ويستقبل المستفيدين من الأحد إلى الخميس من الساعة ٧:٣٠ صباحًا حتى ١٠:٠٠ مساءً؛ مما يتيح مرونة أكبر لاقتناء الإصدارات ضمن بيئة منظمة وميسرة.