في 12 منطقة.. "إنفاذ" يشرف على 33 مزادًا لبيع 391 عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة؛ حيث سيقام 11 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 156 فرصة عقارية، و6 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 60 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة لعرض 15 عقارًا، و3 مزادات لعرض 75 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف لعرض 11 فرصة عقارية، ومزاد في الحدود الشمالية لعرض 3 فرص عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 5 عقارات، ومزاد في منطقة عسير لعرض 13 عقارًا، و5 مزادات بمنطقة الشرقية لعرض 43 عقارًا، و5 عقارات في مزاد بجيزان، ومزاد بمنطقة نجران لعرض عقارين، ومزاد بمنطقة الباحة لعرض 3 عقارات.