عن الإعلان السعودي-الإيراني.. رئيس تحرير "الرياض": ليس هناك أفضل من الحوار للوصول إلى حسن الجوار

ويعلق "وفا" قائلاً: "دائماً ما تجنح المملكة إلى السلم، ودائماً ما كانت أياديها ممدودة من أجل عالم مستقر متوازنٍ، ومن أجل أن تكون منطقتنا مشغولة بالتنمية والتطلع إلى المستقبل عوضاً عن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها لعقود، جاء الاتفاق السعودي - الإيراني ليضع حداً للأمور العالقة التي أحدثت شرخاً في العلاقات كان من الممكن أن يستمر إلى عقود أطول لولا حكمة قيادتنا الرشيدة التي استجابت لدعوة الرئيس الصيني (لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية)".