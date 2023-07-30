رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: نعمل على متابعة التصدي لقضايا الاتجار بالأشخاص

وقال "الفاخري": إن قضايا الاتجار بالأشخاص وما يتعلق بها من المسائل التي تتابعها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها وتعمل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة للتصدي لها من خلال العديد من البرامج الوقائية والعلاجية وفق ما نصّت عليه الأنظمة في المملكة، والتي أوضحت الممارسات المجرمة نظاماً مما أسهم في رفع وعي المجتمع بالعديد من الممارسات التي تصنّف جرائم اتجار بالأشخاص، والجمعية على استعداد لتقديم الدعم والمشاركة مع فريق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.