"المطلق": لا يحل لوم المرء على فساد بعض أولاده ما دام اجتهد في تربيتهم

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه لا يحل لأحد لوم الإنسان ولا التشفي فيه على فساد بعض أولاده؛ ما دام قد بذل الجهد، واجتهد في تربيتهم، ولم يتوانَ أو يُقصِّر في تأديبهم.
وتفصيلاً، قال "المطلق" في تغريدة على حسابه بتويتر: "لا يُلام المرء على فساد بعض أولاده ما دام قد اجتهد في تربيتهم، ولم يُقصِّر في تأديبهم.. ولا يحل لأحد لومه ولا التشفي فيه".
وأوضح أن الله أخبر عن ضلال ابن نوح عليه السلام، ولا يتصور عاقل أن يُقصِّر نوح في تربيته. قال تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.