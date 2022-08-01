"المطلق": لا يحل لوم المرء على فساد بعض أولاده ما دام اجتهد في تربيتهم

وأوضح أن الله أخبر عن ضلال ابن نوح عليه السلام، ولا يتصور عاقل أن يُقصِّر نوح في تربيته. قال تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.