ضيوف برنامج خادم الحرمين من الدفعة الثالثة يصلون مكة لأداء مناسك العمرة

يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله باستضافتهم، يمثلون الدفعة الثالثة لعام 2024، و البالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من دول الأردن، العراق، تونس، مصر، لبنان، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا، جنوب إفريقيا، تشاد، إثيوبيا، الكاميرون، كينيا، السنغال، أوغندا. موريتانيا.