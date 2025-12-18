شاهد.. تساقط الثلوج صباحًا على المجمعة والغاط.. والأرصاد تتوقع امتداد الحالة شمال الرياض والقصيم

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، قد أوضح أن تحليلات الطقس تشير إلى فرص لتساقط الثلوج، اليوم الخميس، على أجزاء من شمال منطقة الرياض ومنطقة القصيم، وذلك امتدادًا للحالة الجوية التي أدت إلى تساقط الثلوج على مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، نتيجة تأثرها بكتلة هوائية شديدة البرودة مصحوبة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.