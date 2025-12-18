شاهد.. تساقط الثلوج صباحًا على المجمعة والغاط.. والأرصاد تتوقع امتداد الحالة شمال الرياض والقصيم

نشر المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، لقطات مصوّرة تُظهر تساقط الثلوج صباح اليوم على محافظتي المجمعة والغاط شمال منطقة الرياض، في مشهد جوي نادر يعكس تأثير موجة برد شديدة تشهدها عدد من مناطق المملكة.
وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، قد أوضح أن تحليلات الطقس تشير إلى فرص لتساقط الثلوج، اليوم الخميس، على أجزاء من شمال منطقة الرياض ومنطقة القصيم، وذلك امتدادًا للحالة الجوية التي أدت إلى تساقط الثلوج على مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، نتيجة تأثرها بكتلة هوائية شديدة البرودة مصحوبة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وبيّن القحطاني أن الحالة المتوقعة تتضمن انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، مع فرص لهطول أمطار قد تكون ثلجية على المرتفعات العالية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وأكد أن المركز الوطني للأرصاد يواصل متابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، داعيًا الجميع إلى متابعة التقارير والتنبيهات الرسمية الصادرة عبر قنوات المركز، وأخذ الحيطة والحذر في المناطق المتأثرة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالطقس البارد والانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وشدّد على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن المركز سيصدر أي تحديثات أو مستجدات في حال طرأت تغيّرات على التوقعات الجوية.