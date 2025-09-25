رئيس وزراء البوسنة والهرسك يستقبل وفدًا سعوديًا لبحث تعزيز الاستثمار المشترك

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك، أصحاب المعالي والسعادة، سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الشدي، رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني، الإخوة والأخوات، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– تقضي بتقوية التعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، انطلاقًا من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الحاثة على التعاون، ومن السياسة السعودية الراسخة التي تجعل من أولوياتها التعاون مع الدول العربية والإسلامية، باعتبار أن العمق العربي والإسلامي يمثل أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030.