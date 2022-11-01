"الموارد" تؤكد عدم نظامية توقيع العمال على سند لأمر بهدف ضمان التزامهم

شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على كافة منشآت القطاع الخاص، بعدم نظامية توقيع العمال على سند لأمر، بهدف ضمان التزامهم؛ حيث يعد ذلك مخالفًا للمادة رقم "20" من نظام العمل السعودي.
وفي التفاصيل: أكدت الوزارة على جميع أصحاب العمل في المنشآت بضرورة التقيد بالأنظمة وعدم مخالفتها؛ حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق المنشآت المخالفة، وإيقاع العقوبات المقررة في لائحة العقوبات والجزاءات، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بالضوابط والتشريعات المقررة من الوزارة، وذلك من خلال الجولات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة وفي مختلف المجالات.