"الموارد" تؤكد عدم نظامية توقيع العمال على سند لأمر بهدف ضمان التزامهم

وفي التفاصيل: أكدت الوزارة على جميع أصحاب العمل في المنشآت بضرورة التقيد بالأنظمة وعدم مخالفتها؛ حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق المنشآت المخالفة، وإيقاع العقوبات المقررة في لائحة العقوبات والجزاءات، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بالضوابط والتشريعات المقررة من الوزارة، وذلك من خلال الجولات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة وفي مختلف المجالات.