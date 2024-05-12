منتدى "كايسيد" للحوار العالمي.. تجمُّع دولي بمشاركة نخب سياسية ودينية من مختلف أنحاء العالم

ومن المتوقع أن تشارك شخصياتٌ سياسية دولية وقادة الرأي العالمي وعلماء الدين من مختلف أنحاء العالم بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام المسجد الحرام في مكة المكرّمة، والبطريرك المسكوني برثلميوس الأول، رئيس أساقفة القسطنطينية، ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، الرئيس السابق لجمهورية النمسا معالي السيد هاينس فيشر، القائد الروحي للمسلمين في أذربيجان وعموم القوقاز سماحة شيخ الإسلام الله شكر باشا زادة، مفتي الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقي علام، والسيدة غراسا ماشيل، المؤسّس المشارك ونائب رئيس منظمة الحكماء، إضافة إلى مشاركة عديد من السياسيين والإعلاميين والمفكرين.