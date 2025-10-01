في رحاب مؤسسة الأميرة العنود.. الملتقى الاقتصادي الاجتماعي الرابع يرسم خريطة المستقبل بـ 11 توصية استراتيجية

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها سعادة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، أكد فيها أن الاقتصاد الاجتماعي أصبح ضرورة لتحقيق التكامل بين الجهود التنموية الوطنية. فيما شدد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي، على أن الجمعية ماضية في تمكين هذا القطاع الحيوي عبر مبادرات نوعية وشراكات واسعة.