"حرس الحدود" يفتتح الدورة الدولية الـ 14 لتطوير مفاهيم العمليات لشبكة تبادل المعلومات

رعى المدير العام لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، افتتاح الدورة الدولية الـ (14) لتطوير مفاهيم العمليات لشبكة تبادل المعلومات، التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية (IMO).