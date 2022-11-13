محليات

"حرس الحدود" يفتتح الدورة الدولية الـ 14 لتطوير مفاهيم العمليات لشبكة تبادل المعلومات

لتنمية المعرفة وتوحيد المفاهيم وتعزيز المهارات في مجال الأمن البحري لدى المشاركين
المدير العام لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري
المدير العام لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري
واس
واس

رعى المدير العام لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، افتتاح الدورة الدولية الـ (14) لتطوير مفاهيم العمليات لشبكة تبادل المعلومات، التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية (IMO).

وشارك في الدورة (19) متدربًا يمثلون (13) دولة من الدول المُوَقِّعَة على تعديلات "جدة لمدونة السلوك 2017م"، المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المُنَظَّمَة العابرة للحدود.

وتهدف الدورة إلى تنمية المعرفة وتوحيد المفاهيم وتعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن البحري لدى المشاركين، ودعم جهود بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات على المستوى الدولي لمصلحة دول المدونة.

حرس الحدود
المدير العام لحرس الحدود
محمد بن عبدالله الشهري

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