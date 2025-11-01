مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يضع حداً لمعاناة مراجع مع مضاعفات عملية سمنة سابقة غير دقيقة

وضع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حداً لمعاناة مراجع بتدخل طبي تصحيحي، لجراحة سمنة سابقة غير دقيقة أجريت في أحد المستشفيات، ونتجت عنها مضاعفات حادة، وأجرى الجراحة فريق طبي قاده د. خالد مرزا استشاري جراحة السمنة، د. إيناس القحطاني استشارية جراحة السمنة، عملية منظار متقدمة أعادت المراجع إلى حياته الطبيعية.
وكان المستشفى قد استقبل المراجع وعمره "28" عاماً، بحالة صحية حرجة، إذ كان يعاني من تدهور مقلق فى العلامات الحيوية وصدمة تسممية، إضافة إلى آلام حادة بالبطن، وترجيع مستمر منذ ثلاثة أيام، ما استدعى التدخل السريع، والبدء بالعلاجات الإسعافية، ووضعه تحت المراقبة بالعناية المركزة، وتبين من التاريخ المرضي للمراجع أنه أجرى عملية سمنة قبل عدة سنوات.
وعقب تحسن حالته نسبياً أجرى له الفريق الطبي حزمة من الفحوصات الدقيقة، وأظهرت النتائج وجود تسريب فى التجويف البطني ناتج عن قرحة مزمنة وثقب أدى إلى تجمّع السوائل والتهاب شامل بالتجويف.
وتم وضع خطة علاجية متكاملة، وأخضعه فريق جراحة السمنة المكون د. خالد مرزا خبير جراحات السمنة، ود. إيناس استشارية جراحة السمنة لعملية تم فيها استئصال القرحة المثقوبة، وتنظيف التجويف البطني من السوائل المتجمعة وإعادة توصيل الأمعاء استمرت العملية لمدة "3" ساعات، وتوجت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، وأعيد المراجع إلى العناية المركزة لمدة "48" ساعة، قبل أن يتم تحويله إلى الجناح، وتحسنت حالته باضطراد مع الرعاية الطبية الحثيثة، وغادر المستشفى بعد "3" أيام بحالة صحية جيدة، كما أن الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد العملية أكدت نجاحها، وتخلص من الأعراض التي كان يعاني منها.
وقال د. مرزا أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، تميز في علاج حالات مضاعفات عمليات السمنة، بفضل الجاهزية التي يحظى بها من حيث تواجد فريق متكامل عالي الكفاءة، إضافة إلى توفر التجهيزات المتقدمة، ومن جانبها دعت د. إيناس المراجعين الذين خضعوا لعمليات سمنة ويعانون من أعراض كالارتجاع وآلام البطن إلى مراجعة المستشفى دون تأخير، حيث أن التدخل المبكر يقلل المخاطر ويسهل العلاج.