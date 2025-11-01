مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يضع حداً لمعاناة مراجع مع مضاعفات عملية سمنة سابقة غير دقيقة

وتم وضع خطة علاجية متكاملة، وأخضعه فريق جراحة السمنة المكون د. خالد مرزا خبير جراحات السمنة، ود. إيناس استشارية جراحة السمنة لعملية تم فيها استئصال القرحة المثقوبة، وتنظيف التجويف البطني من السوائل المتجمعة وإعادة توصيل الأمعاء استمرت العملية لمدة "3" ساعات، وتوجت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، وأعيد المراجع إلى العناية المركزة لمدة "48" ساعة، قبل أن يتم تحويله إلى الجناح، وتحسنت حالته باضطراد مع الرعاية الطبية الحثيثة، وغادر المستشفى بعد "3" أيام بحالة صحية جيدة، كما أن الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد العملية أكدت نجاحها، وتخلص من الأعراض التي كان يعاني منها.