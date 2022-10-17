"تطوير الشرقية" تدشّن تقاطع طريق الأمير تركي بطريق الملك عبدالله بالخبر

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع طريق الأمير تركي بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحافظة الخبر، وذلك استمراراً لأعمال هيئة تطوير المنطقة الشرقية في معالجة "النقاط المرورية الحرجة"، عبر تبنّي أساليب هندسة المرور المُعززة للوصول والسلامة على الطُرق، وذلك من خلال الشراكة الفعّالة مع أمانة الشرقية ممثلةً في بلدية محافظة الخبر ومرور المنطقة الشرقية.