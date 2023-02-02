"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية وجازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، قد يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.