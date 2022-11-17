المملكة وتايلاند.. علاقة نهضت لترسم "ثنائية جديدة" تعزّزها الجهود القائمة

وتعدّ تايلاند دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي في جنوب شرق آسيا، عدد سكانها حوالي 66 مليون نسمة؛ منهم حوالى 10 ملايين مسلم، ويوجد بها أكثر من 4700 مسجد ومصلى، فهي مزيج خبرات صناعية فنية وعلاجية، وتمتلك عمالة مدرّبة يمكن الاستفادة منها في السوق السعودي، كما أن المناخ الاستثماري خصب؛ فمن الدول المستثمرة هناك الولايات المتحدة واليابان وغيرهما، وهذا يعني أننا أمام سوق مزدهر مفتوح للعالم، فيمكن للمملكة الاستعانة بالعقول التايلاندية في تحقيق مستهدفات 2030، خاصة في المسارات التي تتفوق فيها تايلاند كصناعة السيارات وقطع الغيار.