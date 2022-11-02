"التخصصات الصحية" تحتفي بتخريج 418 مساعد طبيب أسنان

وأردف "الشمسان": البرنامج هو أحد الركائز الأساسية المساهمة في تحسين قطاع الرعاية الصحية، وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تمكين كوادر وطنية قادرة تُساهم في التحول إلى الرعاية الصحية الرقمية وشمولية البيانات وتكاملها.