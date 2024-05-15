"مسك" تُضاعف أثر 8 منظمات غير ربحية في "مُسرعة الأثر"

وانطلاقًا من الخبرات المتراكمة خلال السنوات الماضية من "مُسرعة الأثر": استهدفت المُسرعة هذه السنة عددًا من المنظمات غير الربحية العريقة وعالية النضج؛ بهدف زيادة تمثيل الشباب في البرامج المقدمة من قبلها؛ حيث ستعمل المُسرعة جنبًا إلى جنب مع جمعية النهضة، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مودة، وشركة شباب مجتمعي الوقفية، وجمعية صناعة القدرات الشبابية، وجمعية بدار لتنمية الشباب، وجمعية أمن المعلومات "حماية"، وجمعية الأم المبدعة، بما يُساعد في تناقل الخبرات والتجارب في هذه الدفعة المتنوعة في خبراتها ونضجها.