"مسك" تُضاعف أثر 8 منظمات غير ربحية في "مُسرعة الأثر"

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ممثلةً في مسار مسك للمجتمع، عن انطلاق النسخة الرابعة من "مسرعة الأثر"؛ حيث يُشارك في هذه النسخة 8 منظمات غير ربحية ستبدأ رحلتها لتنفيذ مجموعة من المشاريع الابتكارية التي تستهدف خدمة الشباب وزيادة تمكينهم.
وانطلاقًا من الخبرات المتراكمة خلال السنوات الماضية من "مُسرعة الأثر": استهدفت المُسرعة هذه السنة عددًا من المنظمات غير الربحية العريقة وعالية النضج؛ بهدف زيادة تمثيل الشباب في البرامج المقدمة من قبلها؛ حيث ستعمل المُسرعة جنبًا إلى جنب مع جمعية النهضة، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مودة، وشركة شباب مجتمعي الوقفية، وجمعية صناعة القدرات الشبابية، وجمعية بدار لتنمية الشباب، وجمعية أمن المعلومات "حماية"، وجمعية الأم المبدعة، بما يُساعد في تناقل الخبرات والتجارب في هذه الدفعة المتنوعة في خبراتها ونضجها.
وتسعى المُسرعة إلى تمكين هذه المنظمات من تنفيذ المشاريع التي تخدم الشباب بشكل احترافي؛ بهدف أن تنضمّ إلى قائمة الشركاء التنفيذيين لمشاريع مؤسسة "مسك".
يُذكر أن برنامج "مُسرعة الأثر" أحد برامج مسك للمجتمع، انطلق قبل أربعة أعوام نحو دعم وتمكين المنظمات الشبابية غير الربحية، ويُساهم من خلاله مسار مسك للمجتمع في تحقيق أحد مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" التي تسعى لمساندة الشباب وتعزيز حسّ المواطنة المسؤولة والحسّ المجتمعي الفعّال، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع عبر تبادل الأفكار وتطويرها وتعزيز وتنمية قدرات القطاع غير الربحي في المملكة.