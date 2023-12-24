بنك التنمية الاجتماعية: 11 مليار ريال إجمالي تمويلات البنك حتى نهاية عام 2023م

وقال: "إن البنك بصفته ممكنٌ وداعمٌ للتنمية الاقتصادية، قد وضع مستهدفات تمويلية لعام 2024 تفوق مستهدفات عام 2023، وذلك إيمانًا منّا بزيادة معدلات التنمية في سائر القطاعات؛ حيث خصص البنك (27) مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال الثلاث الأعوام القادمة (2024 - 2026)، إضافة إلى التوسع في خدمات البنك غير المالية، مثل منصة "جادة 30" في مختلف مناطق المملكة، لتعمّ فائدة هذه الخدمات قطاعات متعددة في سائر مناطق المملكة".