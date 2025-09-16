قادة الحكومة وخبراء الصناعة يؤكدون على "قوة التعاون" في اليوم الافتتاحي للمعرض العالمي للبنية التحتية والمعرض السعودي للمدن الذكية
صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، افتتح الفعاليات.
المنتدى العالمي للبنية التحتية يجمع كبار قادة الصناعة في مناقشات حول المشاريع الضخمة المستدامة، وتطوير القدرات المحلية، والترابط الإقليمي.
الشركة السعودية للكهرباء توقع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين، بينما يبرم مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض خمس مذكرات تفاهم لدعم تطوير البنية التحتية.
بحضور قوي، شهد اليوم الأول من المعرض العالمي للبنية التحتية والمعرض السعودي للمدن الذكية في المملكة العربية السعودية، والذي افتتحه صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، زخمًا كبيرًا ونشاطًا ملحوظًا في قاعة المعرض، إلى جانب توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
حضر حفل الافتتاح أيضًا المهندس فهد سليمان البداح، الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، إلى جانب قادة حكوميين آخرين من المملكة، بالإضافة إلى مات دنتون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس" (dmg events)، وفريق من كبار ممثلي الشركة المنظمة.
وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى العالمي للبنية التحتية، قال المهندس فهد سليمان البداح: "رحلة البنية التحتية في الرياض تُظهر أن ما كان يومًا مجرد خيال أصبح الآن أساسًا للحياة العصرية. من خلال تنسيق أكثر من 7,200 مشروع، وإطلاق أكواد موحدة ومنصات رقمية، نحن نبني منظومة تضمن الكفاءة، والجودة، والاستدامة. المنتدى العالمي للبنية التحتية يمكّننا من تسريع هذا التقدم وتجهيز مدينتنا لاستقبال العالم في فعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034."
وعلى هامش المنتدى ، استضاف مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض "جوائز البنية التحتية"، حيث فازت علامات تجارية بارزة بجوائز، شملت شركة المياه الوطنية، وشركة الأساس العريض، والسبق العربي للتجارة، وشركة الروسان، وبرايم جيت. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم ثلاثة فائزين بجائزة "الأعلى تقييمًا في مسار البحث العلمي والابتكار في مجال البنية التحتية"، حيث حصل سليمان محمد الجبرين على المركز الأول، يليه حسين ناصر شامان ووردة علي الشهراني في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وخلال المنتدى، وقّع مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض أيضًا خمس مذكرات تفاهم مع كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وشركة "تحكم"، ومطار الملك سلمان الدولي، وخرائط هدهد.
قادة قطاع البنية التحتية يدعون إلى تعزيز المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في المملكة العربية السعودية
ركزت إحدى الجلسات الافتتاحية في المنتدى على دور المشاريع الضخمة في خلق قيمة اقتصادية مع توظيف المنتجات والخبرات الوطنية في المملكة في تنفيذها. حيث أكد المتحدثون الرئيسيون، بمن فيهم المهندس فهد سليمان البداح، الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض؛ والمهندس إبراهيم بن محمد الخنيزان، النائب التنفيذي للرئيس للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء؛ ومحمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، على أهمية الاستفادة من الصناعات والسياسات المحلية لضمان أن الاستثمارات طويلة الأجل تبني قدرات داخلية.
وشاركت جلسة أخرى حول التخطيط المتكامل للبنية التحتية كل من معالي المهندس خالد العريق، النائب التنفيذي للرئيس للتخطيط وإدارة المشاريع بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات؛ وبدر محمد التميمي، نائب الرئيس للتخطيط بمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض؛ والمهندس طارق بن زياد الشامي، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتشغيل وصيانة الطرق. واتفق المشاركون في الجلسة على أن التنسيق السلس بين الجهات، وأدوات التخطيط الأفضل، وزيادة تبادل البيانات، كلها أمور ضرورية لتقليل التكرار وعدم الكفاءة في تنفيذ المشاريع.
العارضون يقدمون حلولًا مستقبلية وابتكارات صديقة للبيئة
استكمالًا للمناقشات الرفيعة المستوى في المنتدى، استعرض المشاركون في المعرض مجموعة متنوعة من الحلول التي تدفع عجلة تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، استعرضت شركة "فدز درونز" (FEDS Drone-powered Solutions) استخدام الطائرات المسيرة لأعمال المسح والتفتيش بهدف تحسين الكفاءة والسلامة في مواقع العمل. وقدمت شركة "راشمي ميتاليكس ليمتد" (Rashmi Metaliks Limited) تقنيات تدعم البنية التحتية المائية المرنة، بينما سلطت "سينكميستر" (SyncMeister) الضوء على الأدوات التي تتيح ترابطًا رقميًا أكبر. وقدمت مجموعة مصانع "تي. نغدي" (T. Nagadi Group of Factories) أنظمة بناء ومواد بناء مصممة للمشاريع الجارية والمقبلة في المملكة.
مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري
بناءً على هذه العروض المبتكرة والمستدامة، وقعت الشركة السعودية للكهرباء، من خلال شركتها التابعة "الشركة السعودية لتطوير مشاريع الكهرباء " (PDC)، مذكرتي تفاهم في اليوم الأول من الفعالية مع شركتي "دريس آند سومر" (Drees & Sommer) و"سودلوز أرابيا" (Sudlows Arabia). تغطي الاتفاقيات التعاون في تطوير مراكز البيانات، والبنية التحتية للطاقة، ومشاريع المراقبة الرقمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تشمل مجالات التعاون التصميم المفاهيمي والمفصل، وتطوير نطاق العمل، والأنظمة المدمجة بالذكاء الاصطناعي، وتقييم المخاطر البيئية، بالإضافة إلى الدعم خلال مرحلة المناقصات والتشغيل والإشراف على الجودة. هذه الشراكات تعزز دور " الشركة السعودية لتطوير مشاريع الكهرباء (PDC) " في تطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع تحول المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.
وتعليقًا على اليوم الأول، قال محمد كازي، النائب الأول للرئيس في "دي إم جي إيفنتس" (dmg events) "أظهر اليوم الأول من المعرض العالمي للبنية التحتية والمعرض السعودي للمدن الذكية في المملكة العربية السعودية قوة الطلب في قطاعي البنية التحتية والتطوير الحضري في المملكة العربية السعودية. من حفل الافتتاح إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في قاعة العرض وعمق المناقشات في المنتدى العالمي للبنية التحتية، عكست الطاقة التي سادت المعرض حجم الفرص المتاحة في المملكة."
"على مدار اليومين القادمين، ستسلط القمة السعودية للمدن الذكية ، وجلسات تحدث 'إنفرا 360' (Infra360) و'سمارت سيتيز 360' (Smart Cities 360) الضوء على المدن الذكية ورؤى البنية التحتية التقنية. هذه البرامج، بالإضافة إلى الأنشطة المستمرة في قاعة العرض، ستوفر منصة مهمة لتبادل المعرفة، وإقامة الشراكات التجارية، وتحديد الاستراتيجيات التي ستساهم في رسم مستقبل البيئة العمرانية في المملكة العربية السعودية."