قادة الحكومة وخبراء الصناعة يؤكدون على "قوة التعاون" في اليوم الافتتاحي للمعرض العالمي للبنية التحتية والمعرض السعودي للمدن الذكية

بناءً على هذه العروض المبتكرة والمستدامة، وقعت الشركة السعودية للكهرباء، من خلال شركتها التابعة "الشركة السعودية لتطوير مشاريع الكهرباء " (PDC)، مذكرتي تفاهم في اليوم الأول من الفعالية مع شركتي "دريس آند سومر" (Drees & Sommer) و"سودلوز أرابيا" (Sudlows Arabia). تغطي الاتفاقيات التعاون في تطوير مراكز البيانات، والبنية التحتية للطاقة، ومشاريع المراقبة الرقمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تشمل مجالات التعاون التصميم المفاهيمي والمفصل، وتطوير نطاق العمل، والأنظمة المدمجة بالذكاء الاصطناعي، وتقييم المخاطر البيئية، بالإضافة إلى الدعم خلال مرحلة المناقصات والتشغيل والإشراف على الجودة. هذه الشراكات تعزز دور " الشركة السعودية لتطوير مشاريع الكهرباء (PDC) " في تطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع تحول المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.