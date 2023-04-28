محليات
ضبط مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بالدائر
تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من القبض على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
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