ضبط مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بالدائر

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني gdnc.gov.sa@995، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وتعالج جميع البلاغات بسرية تامة.