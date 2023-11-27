وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري للنار في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.