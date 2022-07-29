بعد إعلان "التعليم" 11547 وظيفة.. تعرف على تفاصيل "وظيفة التعاقد الرسمي"

ويكون العقد غير محدد المدة مما لا يتطلب تجديده سنوياً، ولا يختلف الوضع الوظيفي والمالي لمن يتم التعاقد معه عن المعين على الوظيفة من حيث ساعات العمل والترقيات والإجازات والانتداب والتدريب والإيفاد والابتعاث وتقويم الأداء وغيرها.