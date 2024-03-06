أمير منطقة الرياض يرعى حفل تدشين مصنع شركة أسمنت اليمامة الجديد بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن شركة أسمنت اليمامة في طور انطلاقة قوية مع مصنعها الجديد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية, مشيراً إلى توسعة أعمال الشركة وزيادة خطوط إنتاجها، وحرصها على تمكين العنصر النسائي وتدريب وتأهيل الشباب وزيادة نسب التوطين، حيث وصلت لما يزيد على 75%، وسعي الشركة المتواصل في دعم جهود وزارة الإسكان بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب دعم المشروعات الكبيرة التي يتم العمل عليها في مختلف أنحاء المملكة.