اتخذوا إجراءات صارمة.. تحذيرات سعودية من عصابات ترسل متسولين من باكستان مستغلين تأشيرات الحج والعمرة

قالت مصادر في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية إن مسؤولين سعوديين طالبوا باكستان باتخاذ إجراءات صارمة؛ لمنع دخول المتسولين القادمين من باكستان إلى السعودية مستغلين تأشيرات الحج أو العمرة.
ونقلت تقارير باكستانية عن مصادرها أن وزارة الشؤون الدينية الباكستانية قررت إدخال "قانون العمرة"، الذي يهدف إلى تنظيم وكالات السفر التي تسهل رحلات العمرة؛ ما يجعلها تحت الرقابة القانونية الصارمة لمنع التلاعب. كما تواصلت الوزارة مع جهات مسؤولة متعددة؛ لمنع استغلال تأشيرات الحج أو العمرة.
وفي وقت سابق، خلال اجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني والسفير السعودي لدى إسلام أباد، أكد الجانب الباكستاني أنه بدأ في اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المسؤولة عن إرسال المتسولين إلى السعودية، مشيرًا إلى أنه كذلك تم تكليف وكالة التحقيق الفيدرالية الباكستانية (FIA) بمكافحة هذه الشبكة وتفكيكها.