اتخذوا إجراءات صارمة.. تحذيرات سعودية من عصابات ترسل متسولين من باكستان مستغلين تأشيرات الحج والعمرة

وفي وقت سابق، خلال اجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني والسفير السعودي لدى إسلام أباد، أكد الجانب الباكستاني أنه بدأ في اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المسؤولة عن إرسال المتسولين إلى السعودية، مشيرًا إلى أنه كذلك تم تكليف وكالة التحقيق الفيدرالية الباكستانية (FIA) بمكافحة هذه الشبكة وتفكيكها.