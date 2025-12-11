خوجة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ويكشف قصة إطلاق قناتي القرآن والسنة
استعرض معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، وزير الثقافة والإعلام الأسبق، رحلته الطويلة في العمل الإعلامي والدبلوماسي، مسلطًا الضوء على تاريخ الصحافة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وما شهدته من تطور خلال قرن من الزمان، بدءًا من تأسيس صحيفة "أم القرى" وحتى العصر الرقمي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، تحت عنوان: "الصحافة في المملكة: رؤى وتطلعات، فرص وتحديات"، وذلك بمقر غرفة مكة المكرمة، وبحضور عدد من الإعلاميين والمسؤولين.
وأكد الدكتور خوجة أن مستقبل الصحافة السعودية واعد إذا أحسنت قراءة الواقع واستثمرت أدوات العصر، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بات ضرورة، وأن الصحافة الورقية وصلت إلى مرحلة النهاية، ما يستدعي الانتقال إلى نماذج إعلامية أكثر استدامة وتنوعًا في الموارد.
وأشار إلى أهمية بناء مشاريع استثمارية تدعم الصحف في ظل التحولات التقنية المتسارعة، داعيًا إلى تبني استراتيجيات جديدة تضمن الاستمرارية والتأثير.
وفي سياق حديثه، كشف خوجة عن تفاصيل انطلاق قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – أبدى سعادته بالفكرة فور عرضها، ووافق عليها مباشرة، ليتم إطلاق القناتين ببث مباشر على مدار الساعة.
ودعا معاليه بالرحمة للملك عبدالله، وأثنى على جهود قادة المملكة، من عهد المؤسس إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – في خدمة الحرمين الشريفين ونشر رسالة الإسلام.
وقدم خوجة شكره لرئيس هيئة الصحفيين السعوديين، الأستاذ عضوان بن محمد الأحمري، على جهوده التطويرية، كما ثمّن دور فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة على تنظيم اللقاء.
وكان اللقاء قد افتُتح بكلمة ترحيبية من مدير فرع الهيئة، الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الإحيوي، الذي أشاد بمسيرة الدكتور خوجة، مؤكدًا أن اللقاء يمثل إضافة نوعية وإثراءً معرفيًا للوسط الإعلامي.
وشهد اللقاء تفاعلاً واسعًا من الحضور، ونقاشات ثرية حول مستقبل الصحافة في المملكة في ظل المتغيرات السريعة في المشهد الإعلامي.
وفي ختام اللقاء، قدّم الإحيوي درعًا تذكاريًا لمعالي الدكتور عبدالعزيز خوجة، كما تم تكريم عدد من شركاء النجاح، وهم: غرفة مكة المكرمة، شركة مواشي، وقناة "صاد"، تقديرًا لدورهم في دعم وتنظيم هذا اللقاء.