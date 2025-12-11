خوجة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ويكشف قصة إطلاق قناتي القرآن والسنة

وفي ختام اللقاء، قدّم الإحيوي درعًا تذكاريًا لمعالي الدكتور عبدالعزيز خوجة، كما تم تكريم عدد من شركاء النجاح، وهم: غرفة مكة المكرمة، شركة مواشي، وقناة "صاد"، تقديرًا لدورهم في دعم وتنظيم هذا اللقاء.