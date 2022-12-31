مدينة الشتاء تفتح أبوابها بأساطير الحضارات على جبل القارة

تنطلق اليوم فعاليات مدينة الشتاء Winter Town، برعاية شركة المجدوعي شانجان، في مشروع أرض الحضارات على جبل القارة أحد أشهر المعالم في الأحساء والمنطقة الشرقية، وسيتم إطلاق البالونات المضيئة في الساعة التاسعة مساءً لتنير سماء المعلم الأثري ببالونات مضيئة قبل ساعات قليلة من بداية العام الجديد ٢٠٢٣م.
وتقدم الفعالية على مدار شهرين ونصف، ألوانًا وأساطير مستوحاة من مختلف الحضارات؛ بدءًا من الأكواخ الأوروبية الكلاسيكية الملونة التي تحافظ على ألوانها بالرغم من نزول الجليد الأبيض، مرورًا بأبراج المرايا، ومجسمات "الدراجون" الصيني ثلاثي الأبعاد الخادع للبصر، إلى كهوف الجبل وأشهرها مغارة القارة الشهيرة بدفئها شتاءً، ومنها إلى المسرح الروماني، ثم الطريق إلى الأكواخ التي يقام حولها العروض الحية وجلسات التصوير وتناول الطعام على الساحة المطلة على نخيل واحة الأحساء.
وبحسب "مشاري الحبر" الرئيس التنفيذي لشركة الأحساء للسياحة والترفيه المشغلة لمشروع أرض الحضارات بجبل القارة؛ فإن الفعالية ستأخذ كل أسبوعين طابعًا جديدًا بحيث تجعل الزوار أمام خيارات متعددة، لم يسبق أن اجتمعت في المنطقة الشرقية مثل أيام الحلوى والشوكولاه، وعروض الكرنفالات، وأيام الموضة والمشاهير، وأرض الأنمي.
ويحفل الجدول اليومي طوال أيام الفعاليات بالعروض الحية مثل الفقاعات الصابونية العملاقة، وخفة اليد، والمهارات الفردية، وعروض الضوء، والقفز في السماء والتصوير مع قمة الجبل، بالإضافة إلى سحوبات وهدايا تُجرى على الهواء مباشرة كل جمعة وسبت في برنامج "وينتر تاون" على إذاعة "يو إف إم".
وحول الدخول للفعالية والاستمتاع بالأجواء، والأنشطة التي ستتاح خلال فعالية المدينة الشتوية Winter Town؛ أشار المنظمون إلى أن تذكرة الدخول اليومية ستكون بقيمة ٦٩ ريالًا شاملة الضريبة، ويمكن شراؤها من خلال الرابط ، بالإضافة إلى سعر خاص للمجموعات، وسيتم السماح لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفئة الأطفال دون سن الـ١٢ عامًا بالدخول مجانًا. علمًا بأن التذاكر اليومية ستكون محدودة بما يتناسب مع السعة المناسبة للمكان، وسيتاح شراء التذاكر أيضًا مباشرةً من خلال بوابات مشروع أرض الحضارات في جبل القارة أيضًا.