مدينة الشتاء تفتح أبوابها بأساطير الحضارات على جبل القارة

وتقدم الفعالية على مدار شهرين ونصف، ألوانًا وأساطير مستوحاة من مختلف الحضارات؛ بدءًا من الأكواخ الأوروبية الكلاسيكية الملونة التي تحافظ على ألوانها بالرغم من نزول الجليد الأبيض، مرورًا بأبراج المرايا، ومجسمات "الدراجون" الصيني ثلاثي الأبعاد الخادع للبصر، إلى كهوف الجبل وأشهرها مغارة القارة الشهيرة بدفئها شتاءً، ومنها إلى المسرح الروماني، ثم الطريق إلى الأكواخ التي يقام حولها العروض الحية وجلسات التصوير وتناول الطعام على الساحة المطلة على نخيل واحة الأحساء.