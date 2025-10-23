مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بينبع يدشّن رحلات مباشرة من إسطنبول

وشهد المطار نسبة نمو ملحوظة في أعداد المسافرين والرحلات، إذ بلغ عدد المسافرين عبر مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي من يناير حتى سبتمبر 2024م، أكثر من 366 ألف مسافر، في حين وصل عدد المسافرين للفترة نفسها من العام الجاري 2025 م أكثر من 415 مسافرًا، بنمو يصل إلى 13.3% .