مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بينبع يدشّن رحلات مباشرة من إسطنبول

استقبل مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع التابع لشركة تجمع مطارات الثاني، رحلات مباشرة من مدينة إسطنبول التركية إلى مدينة ينبع، بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية، وذلك خلال حفل استقبال أقيم في صالة القدوم الدولية بالمطار.
ويأتي تدشين الرحلات الدولية عبر مطارات التجمع الثاني ضمن التزامه المستمر بتحسين تجربة المسافر، وتوسيع خيارات السفر الدولية للمسافرين، مع الاستمرار في بناء شراكات إستراتيجية مع شركات الطيران العالمية لتعزيز الربط الجوي في المملكة.
وشهد المطار نسبة نمو ملحوظة في أعداد المسافرين والرحلات، إذ بلغ عدد المسافرين عبر مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي من يناير حتى سبتمبر 2024م، أكثر من 366 ألف مسافر، في حين وصل عدد المسافرين للفترة نفسها من العام الجاري 2025 م أكثر من 415 مسافرًا، بنمو يصل إلى 13.3% .
وسجل المطار 4109 رحلات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024م، في حين ارتفع عدد الرحلات في الفترة ذاتها من عام 2025م إلى 4246 رحلة، بنسبة نمو بلغت 3.3%.
كما حاز المطار على عدة جوائز وتقييمات خلال الفترة الماضية، من أبرزها حصوله على اعتماد تجربة العميل للمستوى الثاني، والصادرة من مجلس المطارات الدولي، إلى جانب حصوله على أفضل مطار دولي لفئة أقل من مليوني مسافر ضمن برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات السعودية لعام 2024م.