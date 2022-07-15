جدة.. قائدات التطوع يودعن الحجاج بالمطار و"مشاعل بنت مقرن" تثمن

إلى ذلك، عبرت سيدات المجتمع ورائدات العمل التطوعي بمحافظة جدة والمشاركات بمبادرة توديع وتهنئة ضيوف الرحمن عن مدى سعادتهن لمنح الفرصة لهن في أرض المطار؛ حيث أوضحت رانيا عقاد أن المملكة هذا العام منحت المرأة السعودية الفرصة الأكبر في المساهمة في نجاح الحج بهذه الصورة التي عكست الصورة الإيجابية للعالم وتواجد المرأة في الميدان لخدمة الحجاج الذين قدموا من أكثر من ثمانين دولة، وكانوا سعيدين بمدى حرص شعب خادم الحرمين الشريفين على خدمة وراحة الحجاج.