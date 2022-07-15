جدة.. قائدات التطوع يودعن الحجاج بالمطار و"مشاعل بنت مقرن" تثمن

أكدت الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز، أن جهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن تجلت من خلال ما عبر به المغادرون من ثناء وشكر وتقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وكافة القائمين على حج هذا العام وتضافر الجهود في إتمامه على أكمل وجه.
وطالبت الأميرة بضرورة تكثيف العمل التطوعي ونشر ثقافتة بالمجتمع لما له من أثر إيجابي في الربط بين الجهد الحكومي والمجتمعي وتفعيل الشراكات لخدمة ديننا ووطننا، معبرة عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله- لما منحاه للمرأة من فرص ودعمها لتكون شريك نجاح رئيسًا لحج هذا العام.
من جهتها، كشفت قائدة الفريق التطوعي بإدارة جدة فوز العامدي، أن مبادرة خدمة ضيوف الرحمن جاءت بتوجيه كريم من الوزير الدكتور عبداللطيف وقامت على استقطاب المتطوعين حسب خبراتهم ومهاراتهم للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي واستهدفت ١٠٠ متطوع ومتطوعة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام لتقديم أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية أثناء المغادرة وتوزيع الهدايا لهم، فيما يتم إضافة ساعاتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإصدار شهادة لهم، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم.
إلى ذلك، عبرت سيدات المجتمع ورائدات العمل التطوعي بمحافظة جدة والمشاركات بمبادرة توديع وتهنئة ضيوف الرحمن عن مدى سعادتهن لمنح الفرصة لهن في أرض المطار؛ حيث أوضحت رانيا عقاد أن المملكة هذا العام منحت المرأة السعودية الفرصة الأكبر في المساهمة في نجاح الحج بهذه الصورة التي عكست الصورة الإيجابية للعالم وتواجد المرأة في الميدان لخدمة الحجاج الذين قدموا من أكثر من ثمانين دولة، وكانوا سعيدين بمدى حرص شعب خادم الحرمين الشريفين على خدمة وراحة الحجاج.
كما أكدت عبير مغربي، أن إتاحة الفرصة لشباب وشابات الوطن للتطوع هو بناء للوطن لما له من أثر عظيم في نشر الحب والسلام وتعزيز المساواة بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن العمل التطوعي تحديداً لخدمة الحجاج يعزز المساواة بين مسلمي العالم، مقدمة الشكر والدعاء والعرفان لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهه الكريم بإقامة هذه الحملة ودور الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن.
جاء ذلك في تصريحات لهن عقب تدشين وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، لمبادرة تطوعية بعنوان "وشاح الحج" التي تهدف إلى توديع الحجاج بمطار جدة، بتقديم "وشاح وهدايا للحجاج"، بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة.