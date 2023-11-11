لتعزيز الانتماء.. "الأمر بالمعروف" تسجّل "اعتزاز" في الملكية الفكرية

سجّلت الرئاسةُ العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علامةَ "اعتزاز" لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ بهدف بثّ القيم والمبادئ وتعزيز الانتماء الوطني، ويشمل أنشطة وبرامج وندوات تنفّذ بالشراكة مع جهات عامة وخاصة ذات علاقة بموضوع الحملة التي أطلقها الرئيس العام باسم "اعتزاز" لتعزيز الانتماء للوطن بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة، والقيم الوطنية العريقة والقيادة الحكيمة، وبمنجزات الوطن العزيز.