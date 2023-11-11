لتعزيز الانتماء.. "الأمر بالمعروف" تسجّل "اعتزاز" في الملكية الفكرية

سجّلت الرئاسةُ العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علامةَ "اعتزاز" لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ بهدف بثّ القيم والمبادئ وتعزيز الانتماء الوطني، ويشمل أنشطة وبرامج وندوات تنفّذ بالشراكة مع جهات عامة وخاصة ذات علاقة بموضوع الحملة التي أطلقها الرئيس العام باسم "اعتزاز" لتعزيز الانتماء للوطن بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة، والقيم الوطنية العريقة والقيادة الحكيمة، وبمنجزات الوطن العزيز.
وتوصف العلامة بأنها: "رسمة لخريطة المملكة العربية السعودية تخرج منها خطوط لكل الاتجاهات باللون الأخضر، وبداخلها كلمة اعتزاز بحروف عربية باللون الرمادي، والعلامة ككل باللون الأخضر والرمادي على خلفية باللون الأبيض"، وتفيد الشهادة في تسجيل العلامة حفاظًا على الملكية الفكرية للرئاسة العامة، وضمن مسيرة الرئاسة العامة لتحقيق رسالة الرئاسة وتحصيل أهدافها ومقاصدها.
يذكر أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها للرئاسة العامة في هذا المجال بتوجيه ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.