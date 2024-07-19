"الأرصاد": استمرار الرياح المثيرة للأتربة على الشرقية وأجزاء من المدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان، كما لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة؛ تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة جنوباً باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة جنوباً باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة جنوباً باتجاه مضيق باب المندب.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل سرعتها إلى 36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط.