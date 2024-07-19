"الأرصاد": استمرار الرياح المثيرة للأتربة على الشرقية وأجزاء من المدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان، كما لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير.