القيادة تهنّئ رئيس جمهورية كولومبيا بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ برقية تهنئة لـ"أوريغو" رئيس جمهورية كولومبيا، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.