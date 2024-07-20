القيادة تهنّئ رئيس جمهورية كولومبيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيةَ تهنئة للرئيس "غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو" رئيس جمهورية كولومبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ برقية تهنئة لـ"أوريغو" رئيس جمهورية كولومبيا، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.