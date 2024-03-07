شركة "T2" تستحوذ على شركتي Promize وSmart Way

Promize، الشركة العمانية المعروفة ببرمجيات تحليل بيانات العملاء، قد أسست قاعدة بيانات واسعة من العملاء منذ تأسيسها في عام 2022. أما Smart Way، والتي تتخذ من عمّان مقرًا لها منذ عام 2012، كانت في طليعة مقدمي الحلول البرمجية المتخصصة وخدمات الاستضافة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تضع هذه الاستحواذات T2 في طليعة قادة التحول الرقمي على المستوى الإقليمي.