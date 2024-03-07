شركة "T2" تستحوذ على شركتي Promize وSmart Way

في خطوة مهمة لتعزيز حضورها في سوق الحلول الرقمية، أعلنت T2، الرائدة في الابتكار التقني ومقرها الرياض، رسميًا عن استحواذها على Promize وSmart Way. هذا الاستحواذ الاستراتيجي من المقرر أن يضيف لحلولT2، أبعادًا جديدة.
Promize، الشركة العمانية المعروفة ببرمجيات تحليل بيانات العملاء، قد أسست قاعدة بيانات واسعة من العملاء منذ تأسيسها في عام 2022. أما Smart Way، والتي تتخذ من عمّان مقرًا لها منذ عام 2012، كانت في طليعة مقدمي الحلول البرمجية المتخصصة وخدمات الاستضافة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تضع هذه الاستحواذات T2 في طليعة قادة التحول الرقمي على المستوى الإقليمي.
وقد صرح ممدوح العقيل، الرئيس التنفيذي لـT2 بأن"دمج Promize وSmart Way في عملياتنا يمثل نقطة تحول لـ"T2"، ويتماشى أيضًا مع مهمتنا لتقديم قيمة استثنائية لعملائنا.
ويعد الاستحواذ جزءًا من استراتيجية T2طويلة الأمد للريادة في الابتكار الرقمي القائمة على تلبية طلبات عملائها وتجاوز توقعاتهم. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قدرة T2 على المساهمة أيضًا في الاقتصاد المحلي من خلال خلق وظائف ذات مهارات عالية وتوطين الابتكار.
يذكر أن T2 تقدم منتجات تقنية لتسهيل الأعمال لأبرز الجهات الحكومية والشركات الخاصة في المملكة بإيرادات تخطت الـ 600 مليون ريال سعودي في عام 2023