إكمالاً لنهج مؤسسها في إعمار الأرض .. "دله البركة" تشارك في معرض الحج والعمرة 2024

وتستعرض دله البركة خلال أيام المؤتمر الأربعة في جناحها المشارك شركاتها المتعددة مواصلة تاريخها العريق في خدمة الحجاج والمعتمرين، منذ أن أسسها المغفور له بإذن الله صالح كامل، رحمه الله، حيث تشرفت بتنفيذ أول عقود نظافة الحرمين الشريفين، لتطور عبر السنوات منظومة متكاملة من الشركات لخدمة ضيوف الرحمن؛ من أبرزها شركة دله لنقل الحجاج بين مكة والمدينة والمشاعر المقدسة بأسطول حديث من الباصات يبلغ 1000 حافلة، وشركة دله المتقدمة التي تملك وكالة حافلات آسيا ستار، وأبراج معاد التي تشمل 21 برجاً فندقياً بأكثر من 11 ألف غرفة بجوار بيت الله الحرام، وفندق دله طيبة من فئة الخمس نجوم، الذي يحتوي على 473 وحدة فندقية، ويبعد 50 متراً عن المسجد النبوي، ومشروع المناخة الحضري الملاصق لساحات الحرم النبوي، ويضم 1.400 وحدة فندقية، وشركة مجموعة خدمات الطعام، بطاقة إنتاجية تزيد على 50 ألف وجبة يومياً، ووكالة دارين للسفر والسياحة، وشركة دله للاتصالات المساهمة في نقل أحدث التقنيات للمملكة من خلال الاستثمار وتطوير الفرص في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة وقوف (Parkyy) الشركة الرائدة في خدمات إدارة مواقف السيارات في جميع أنحاء المملكة ليتم الحجاج شعائرهم بأمان.