أمير منطقة عسير يُدشن طريق "مرحبًا ألف" بطول "9,7" كم

وستنطلق جميع المسميات على الطريق من معنى الضافية العريق، إضافة إلى أنه يعد بوابة للقادمين من مطار أبها الدولي، وسيكون شريانًا أساسيًّا ذا طابع حدائقي "parkway" يجمع ما بين البيئة الجميلة المساعدة على تقليل التلوث البصري والسمعي، ومناطق الراحة والترفيه؛ مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة.