شركة العُمر للاستثمار تطلق مشروع "داما المشرقية" بالشراكة مع NHC في مدينة الرياض

تمتد وجهة "المشرقية" على مساحة تتجاوز سبعةِ ملايينِ مترٍ مربعٍ في شرق مدينة الرياض، وتضم أكثر من 14 ألف وحدة سكنية متنوعة، ضمن بيئةٍ حضريةٍ متكاملة تضم مرافق تعليمية، صحية، دينية، وترفيهية، إلى جانب مساحات خضراء واسعة تتجاوز 700 ألف متر مربع، لتقديم تجربة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان.
وأعلنت شركة العُمر للاستثمار عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع "داما المشرقية" بالشراكة مع NHC، ضمن المخطط العام لوجهة المشرقية. يتميز المشروع بموقع استراتيجي يسهل الوصول إلى المراكز الحيوية، ويضم 618 فيلا سكنية بمساحة إجمالية تصل إلى 156 ألف متر مربع، مصممة بعناية لتوفر بيئة عصرية ومريحة للأسرة السعودية.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقديم منتجات سكنية متكاملة تواكب تطلعات الأسر السعودية، وتعزز مستهدفات برنامج الإسكان الوطني -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الرامية إلى زيادة نسبة التملك السكني وتحسين جودة الحياة.
ويعكس مشروع "داما المشرقية" رؤية العُمران الحديث، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة ومرافق خدمية متنوعة، لتكوين مجتمع حيوي يمنح السكان الراحة والرفاهية ضمن بيئة مستدامة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العُمر للاستثمار، الأستاذ هيثم بن عبد اللّٰه العُمر، أن المشروع يعكس استراتيجية الشركة في تطوير مشاريع سكنية مميزة تحت العلامة التجارية "داما"، مشيرًا إلى حرص الشركة على الابتكار والجودة في تقديم مساكن متكاملة ومتطورة تدعم مستهدفات التنمية الوطنية وتلبي احتياجات المستقبل.