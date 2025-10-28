شركة العُمر للاستثمار تطلق مشروع "داما المشرقية" بالشراكة مع NHC في مدينة الرياض

تمتد وجهة "المشرقية" على مساحة تتجاوز سبعةِ ملايينِ مترٍ مربعٍ في شرق مدينة الرياض، وتضم أكثر من 14 ألف وحدة سكنية متنوعة، ضمن بيئةٍ حضريةٍ متكاملة تضم مرافق تعليمية، صحية، دينية، وترفيهية، إلى جانب مساحات خضراء واسعة تتجاوز 700 ألف متر مربع، لتقديم تجربة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان.