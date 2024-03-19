"أوقاف الراجحي" تقدم أكثر من 260 ألف وجبة إفطار للصائمين بالحرم المكي

تنفذ أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- بالتنسيق مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، مشروع تفطير الصائمين في الحرم المكي لهذا العام 1445هـ وفق خطة محكمة، بالتنسيق مع الهيئة التي قدمت كل التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة وبالتعاون مع جمعية "إكرام" لحفظ النعمة.