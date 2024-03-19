"أوقاف الراجحي" تقدم أكثر من 260 ألف وجبة إفطار للصائمين بالحرم المكي

تنفذ أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- بالتنسيق مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، مشروع تفطير الصائمين في الحرم المكي لهذا العام 1445هـ وفق خطة محكمة، بالتنسيق مع الهيئة التي قدمت كل التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة وبالتعاون مع جمعية "إكرام" لحفظ النعمة.
ويوفر المشروع خدمات التفطير لـ 263.070 صائمًا في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، ويعمل فيه مجموعة كبيرة من العمال والمشرفين طوال شهر رمضان المبارك بالإشراف على توفير وجبات الإفطار والتمر والقهوة والماء لجموع الصائمين من المعتمرين والزوار والمصلين في 20 موقعًا بساحات الحرم المكي ويقومون على خدمتهم يومياً.
وتحرص أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي على تطوير خدماتها في هذا الجانب؛ من خلال التقييم السنوي لأداء القائمين، والإعداد المسبق للبرنامج وتدريب العاملين فيه؛ لتقديم أفضل الخدمات للصائمين من زوار البيت الحرام خلال شهر رمضان.
كما تقوم أوقاف الراجحي في شهر رمضان المبارك إلى جانب تفطير الصائمين بالحرم المكي، برعاية برنامج سقيا المصلين في المساجد والجوامع، حيث يتم توفير المياه للمساجد بمدينة الرياض وخارجها طوال الشهر الكريم.
وتعمل الأوقاف على تقديم خدماتها للجهات الخيرية في مختلف مناطق المملكة، ودعم مشاريعها النوعية وبرامجها المختلفة، وفق سياسات واستراتيجيات للمَنح؛ من أجل تنمية المجتمع وخدمة المستفيدين بدعم قيادتنا الرشيدة.