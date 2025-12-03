شركة مادك العقارية تطلق استثمارات جديدة بقيمة 151 مليون ريال سعودي بالتعاون مع شركة أرباح المالية

أعلنت شركة مادك العقارية عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين في كل من الرياض والخبر، وذلك ضمن شراكتها مع أرباح المالية الاستثمارية، وبإجمالي استثمارات يصل إلى 151 مليون ريال. ويأتي هذا التوجّه امتدادًا لدور الشركة في تطوير مشاريع سكنية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين السكن وتعزيز الاستدامة العمرانية.