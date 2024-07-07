محليات

الدفاع المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر المسابح

أهاب بضرورة توفير أدوات السلامة وعدم تركهم وتركيب سلالم وأجهزة إنذار
"تعبيرية"
"تعبيرية"

شددت المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، واتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وأجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح.

المديرية العامة للدفاع المدني
الأطفال
حوادث المسابح

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