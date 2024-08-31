نادرة في أغسطس والسرعة 40 عقدة.. العاصفة "أسينا" تقترب من سواحل عمان

تشير أحدث صور الأقمار الاصطناعية، إلى تمركز العاصفة المدارية أسنا شمال بحر العرب؛ حيث تُقَدر سرعة الرياح حول مركز العاصفة بحوالى 40 عقدة، وتبعد عن سواحل سلطنة عمان 500 كم (رأس الحد).
ويُتوقع -وفق موقع "طقس العرب"- أن يواصل النظام المداري التحرك نحو الغرب والجنوب الغربي خلال الـ48 ساعة القادمة، مع تحركه بمحاذاة السواحل العمانية، وينتج عنه هطول أمطار متفرقة في بعض المحافظات الشمالية، قد يصحبها حدوث الرعد أحيانًا، مع عدم وجود مؤشرات حتى آخر التحديثات إلى أن النظام المداري سيعبر أجواء السلطنة.
يُذكر أن من النادر أن تتشكل عاصفة مدارية في بحر العرب خلال شهر أغسطس وبالرغم من ذلك لا يخلو الأرشيف المناخي من ذلك في بعض السنوات، كما لا يُتوقع أن يشهد النظام أي تطور خلال الأيام القادمة؛ بل سيتراجع تصنيفه؛ بسبب مواجهته للرياح الناتجة عن المرتفع العلوي القابع فوق أجواء شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى الرياح الشمالية الجافة القادمة من إيران وباكستان.