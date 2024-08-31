نادرة في أغسطس والسرعة 40 عقدة.. العاصفة "أسينا" تقترب من سواحل عمان

يُذكر أن من النادر أن تتشكل عاصفة مدارية في بحر العرب خلال شهر أغسطس وبالرغم من ذلك لا يخلو الأرشيف المناخي من ذلك في بعض السنوات، كما لا يُتوقع أن يشهد النظام أي تطور خلال الأيام القادمة؛ بل سيتراجع تصنيفه؛ بسبب مواجهته للرياح الناتجة عن المرتفع العلوي القابع فوق أجواء شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى الرياح الشمالية الجافة القادمة من إيران وباكستان.