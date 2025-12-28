قصر عروة بن الزبير.. شاهد تاريخي على الضيافة والعلم في وادي العقيق

ويُعد القصر، الذي قال فيه بانيه "فأحسنتُ بناءه بحمد الله في خير العقيق"، رمزًا للكرم الإسلامي والمكانة العلمية، حيث تصدّق عروة به وبما فيه، وجعل منه غرفًا بيّناً للضيافة ووقفًا في سبيل الله.