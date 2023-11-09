تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت خلال "منتدى الأسرة السعودية".. الأحد

ينطلق، الأحد المقبل, منتدى الأسرة السعودية في نسخته السادسة برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري, والذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة، على مدى يومين في الرياض.