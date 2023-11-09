تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت خلال "منتدى الأسرة السعودية".. الأحد

ينطلق، الأحد المقبل, منتدى الأسرة السعودية في نسخته السادسة برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري, والذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة، على مدى يومين في الرياض.
وسيشارك الوزراء في تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، الذي يعد أحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للأسرة.
كما يناقش المنتدى الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "الأسرة السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة" أربعة محاور رئيسة هي: الأمن السيبراني للأطفال "تجارب وممارسات محلية ودولية"، والعالم الرقمي والأطفال "فرص وتحديات"، والتوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية، فضلًا عن المحور الرابع "تعزيز مفهوم التشيخ النشط".
وتتصدّر الجلسة الوزارية جلسات المنتدى بنقاش حول حماية الأطفال على الإنترنت، بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الصحة، إضافة إلى مدير المكتب الإقليمي لليونيسف السيد الطيب آدم.
وتناقش ثاني الجلسات الحوارية محور الأمن السيبراني للأطفال، وتتضمن عرضًا لتجربة المملكة في إشراك الأطفال في إعداد الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، وتجارب دولية في ذات السياق، أما الجلسة الحوارية الثالثة فستناقش موضوع: العالم الرقمي والأطفال "فرص وتحديات".
وينطلق ثاني أيام المنتدى بالجلسة الحوارية الرابعة، لمناقشة موضوع التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وستناقش الجلسة الخامسة الختامية موضوع تعزيز مفهوم التشيخ النشط.
ويضم جدول المنتدى 4 ورش عمل تغطي موضوعات مهمة: الأمن السيبراني والأطفال، وتعزيز القيم لدى النشء بالمواءمة مع المتغيرات المعاصرة، وتحقيق التوازن في الحياة، إضافة إلى موضوع مؤسسة الزواج في مواجهة المتغيرات المعاصرة.