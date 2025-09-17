السعودية تجدد دعم "رسل السلام" لتعزيز الحوار والعمل التطوعي عالميًا

شهدت الرياض حفل تدشين مبادرات برنامج "رسل السلام" برعاية معالي وزير التعليم، وحضور ولي عهد دوقية لكسمبورغ إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والعالمية البارزة في الصندوق الكشفي العالمي. وتُعد المبادرة إحدى أبرز البرامج الكشفية الوطنية والدولية التي انطلقت من المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى نشر ثقافة السلام والحوار، وتعزيز الخدمة المجتمعية التطوعية بين الشباب والكشافة حول العالم.
وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الحسين، الرائد الكشفي والأكاديمي السعودي، أن "رسل السلام" هي النبتة الطيبة التي تجود بثمارها في كل وقت وحين، مشيراً إلى أن المبادرة أثمرت عن مشاريع محلية وعالمية في مجالات البيئة وخدمة الحجاج وتعزيز الحوار، وصولاً إلى مبادرات لحل النزاعات في عدد من الدول.
وانطلقت فكرة المبادرة بإرادة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – وتبنتها جمعية الكشافة العربية السعودية بالتنسيق مع المنظمات الكشفية العالمية، حيث بدأت على مستوى المملكة من خلال مبادرات مجتمعية، قبل أن تتوسع لتصل إلى أكثر من 176 دولة بمشاركة ملايين الكشافة والقادة.
وقد تمكن البرنامج من تسجيل مئات الملايين من ساعات العمل التطوعي، حيث أشارت تقارير دولية إلى تجاوز 570 مليون ساعة، كما دعمت المملكة المبادرة بتمويل جديد يبلغ خمسين مليون دولار لتعزيز أثرها خلال العقد القادم، بما يمكّن أكثر من مئة مليون كشاف حول العالم من أن يصبحوا رسلًا للسلام.
ورغم هذه الإنجازات، يواجه البرنامج تحديات مرتبطة بالتوسع العالمي وتنسيق الجهود بين الدول، إضافة إلى متطلبات الاستدامة المالية وصعوبة قياس الأثر بشكل دقيق، إلى جانب التباينات الثقافية والاجتماعية التي قد تؤثر أحيانًا في آليات التنفيذ، إلا أن الدعم السعودي المتجدد يعزز من قدرته على مواجهة هذه التحديات.
وينظر القائمون على المبادرة إلى المستقبل بآفاق أوسع من خلال تطوير آليات التدريب والتعليم المهني المرتبط بالسلام والحوار، وتوظيف الحلول الرقمية لتوثيق المشاريع وتسهيل التواصل بين الجمعيات الكشفية حول العالم، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية الدولية مثل حماية البيئة، التنمية المستدامة، خدمة اللاجئين، والرعاية المجتمعية.
وبهذا الحراك، يواصل برنامج "رسل السلام" دوره في بناء وعي مجتمعي حول قيم التعايش والتسامح، وتمكين الشباب من القيام بدور فاعل في مجتمعاتهم، ليظل العمل الكشفي أحد أبرز روافد نشر قيم السلام والتنمية عالميًا، ومصدرًا يعكس مكانة المملكة العربية السعودية في دعم المبادرات الإنسانية على المستوى الدولي.