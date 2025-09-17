السعودية تجدد دعم "رسل السلام" لتعزيز الحوار والعمل التطوعي عالميًا

ورغم هذه الإنجازات، يواجه البرنامج تحديات مرتبطة بالتوسع العالمي وتنسيق الجهود بين الدول، إضافة إلى متطلبات الاستدامة المالية وصعوبة قياس الأثر بشكل دقيق، إلى جانب التباينات الثقافية والاجتماعية التي قد تؤثر أحيانًا في آليات التنفيذ، إلا أن الدعم السعودي المتجدد يعزز من قدرته على مواجهة هذه التحديات.