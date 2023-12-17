"بيئة مكة" تدشن مشروع المنظومة الإلكترونية لتتبع حفر الآبار

وأشار "السلمي" إلى أن عقوبة من يزاول نشاط مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة من الوزارة، تصل إلى (150) ألف ريال، وأن عقوبة من لا يمكّن الوزارة من تركيب جهاز تتبع على الحفار أو معدات الحفر التابعة له أو العبث به، تصل إلى (50) ألف ريال.