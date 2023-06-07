أمين محافظة جدة: المملكة مستهدَفة من دول كثيرة لتصدير المخدرات إليها

وأشار إلى أن المعرض مهم لوجود مجموعة كبيرة من الموظفين للتوعية الشاملة، قائلاً: كثير منا يجهل أنواع المخدرات ويجهل مشاكلها، وقد لا يعلم أحدنا أن أحد أصدقائه أو أولاده أو جيرانه متعاطٍ، موضحًا أنه في هذا المعرض ستوجد توعية شاملة لجميع الموظفين والزوار.