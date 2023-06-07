أمين محافظة جدة: المملكة مستهدَفة من دول كثيرة لتصدير المخدرات إليها

نبّه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، من أن المملكة أصبحت مستهدفة من دول كثيرة لتصدير المخدرات إليها.
وقال "التركي"، عقب افتتاحه اليوم الأربعاء، فعالية ملتقى الأمانة التوعوي لمكافحة آفة المخدرات والمعرض المصاحب، تحت شعار "وطننا أمانة": إن المخدرات آفة مزعجة تحطم الشباب ومستقبل الأمة.
وأضاف أن مكافحة المخدرات ومحاربتها واجب وطني وديني وشخصي؛ للحفاظ على الأسر، مُعربًا عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه- على هذه المبادرة، بأن تبدأ جميع الجهات مجتمعة مع بعضها لمحاربة هذه الآفة، مؤكدًا ثقته بإذن الله، بالنجاح.
وأشار إلى أن المعرض مهم لوجود مجموعة كبيرة من الموظفين للتوعية الشاملة، قائلاً: كثير منا يجهل أنواع المخدرات ويجهل مشاكلها، وقد لا يعلم أحدنا أن أحد أصدقائه أو أولاده أو جيرانه متعاطٍ، موضحًا أنه في هذا المعرض ستوجد توعية شاملة لجميع الموظفين والزوار.
وكان "التركي" قد افتتح اليوم الأربعاء، فعالية ملتقى الأمانة التوعوي لمكافحة آفة المخدرات والمعرض المصاحب، بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية والصحية، والذي يُعقد على مدى يومين بمقر الأمانة، ضمن جهود خدمة المجتمع.
ويتضمّن الملتقى تنظيم معرض توعوي، بمشاركة 10 جهات أمنية وصحية، بالإضافة إلى تقديم ثمان محاضرات توعوية تتناول العديد من الموضوعات التي تُعنى بخطورة آفة المخدرات والجهود المبذولة للتصدي للإدمان وسبل المكافحة، إلى جانب تأثير المخدرات على النسيج الاجتماعي وجهود التنمية البشرية والاجتماعية في الحد من خطرها.
وشهد اليوم الأول أربع ورش للتعريف بخطورة المخدرات المصنعة وتأثيرها على المتعاطين، سواء استخدام العقاقير الطبية المقيدة وخطر الإدمان، واللحظات الحرجة في أقسام الطوارئ لمواجهة المخدرات، والإدمان ودور الخدمة المجتمعية في مراحل العلاج.
وشارك في تلك الورش كل من: د. عميد صلاح بن على المنشاوي، والمقدم طبيب وجدي مختار، ود. سعد عسيري، وحامد الزهراني.
فيما تنظم، غدًا الخميس، أربع محاضرات، تناقش محاور متعلقة بتظليل اختبارات السموم والطرق الكيماوية الحديثة للكشف عن المواد المخدرة وطرق علاج الإدمان وطرق التعامل مع حالات المتعاطين، بمشاركة: العقيد عادل راشد الردادي، والعقيد محمد عسيري، والدكتور نواف الحميدان وسجى العتيبي.
يُذكر أن المعرض يشهد مشاركة عدد من الجهات تشمل كلًا من: وزارة الداخلية المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، والأدلة الجنائية، والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن، والمديرية العامة لقوات حرس الحدود، ورئاسة الحرس الملكي، ووزارة الصحة وجهات أخرى.