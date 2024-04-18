"أسواق التميمي" تفتتح فرعها الـ 109 بالمملكة في حي "طويق" بالرياض

افتتحت ""، إحدى أبرز سلاسل الأسواق الأكثر نموًّا وتطورًا في مجال تجارة التجزئة الغذائيَّة بالمملكة، يوم الأربعاء 17 أبريل 2024م، فرعًا جديدًا لها في .
ويحمل الفرع رقم 109 على مستوى المملكة، والــ 46 على مستوى العاصمة الرياض، وهو يهدف إلى توفير تجربة تسوُّقٍ رائعةٍ للمواطنين والمقيمين في بيئةٍ عالية المستوى.
ويُعتبر الفرع الجديد، الذي يتفرَّد بتصميمه الكلاسيكي، ومساحته الرحبة البالغة 2116 مترًا مربعًا، أحد أكثر المشاريع النابضة بالحياة في حيّ طويق بالرياض؛ نظرًا لموقعه الإستراتيجي المُحاط بالأنشطة العامرة والمعالم الحيويَّة، وتمركزه على طريق عبد الرحمن الداخل، الذي يوفر سهولة الوصول إلى المتجر بكلِّ يُسرٍ وسهولة.
من جانبه، عبَّر الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي "بوبي راجندران" عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد الذي يعكس حرص "أسواق التميمي" على التواجد قرب المواطنين والمقيمين؛ لتقدِّم لهم تجربة تسوُّقٍ سهلةً ومتميِّزة، وهو يأتي ضمن رؤيتها التوسُّعية، وسعيها لتكون إحدى أفضل سلاسل السوبر ماركت في المملكة، من حيث خدمة العملاء، الجودة، الأطعمة الطازجة، التنوُّع، والأسعار اليوميَّة المخفضة.
ويُقدِّم متجر "أسواق التميمي" الجديد تشكيلةً رائعةً من أجود السلع الغذائيَّة من الأطعمة والفاكهة والخضراوات الطازجة، والبضائع المحليَّة والمستوردة، التي تلبِّي مختلف المتطلبات المنزليَّة، وبأسعارٍ تنافسيَّة. ويتوافر في المتجر مجموعةٌ وافيةٌ من الأغذية الصحيَّة والعضويَّة الطبيعيَّة، وبعض المأكولات الخالية من الألبان والغلوتين والسّكر. كما يضم المتجر أيضًا أقسامًا مخصَّصةً للأجبان واللحوم والمخبوزات الطازجة، ويُقدِّم منتجاتٍ متنوعةً لعلاماتٍ تجاريَّةٍ حصريَّةٍ مثل Safeway USA’s Signature select، وSainsbury’s UK.
وقد حظي افتتاح المتجر بحضورٍ لافتٍ من أهالي الحي وزوَّراه؛ للاستفادة من العروض الحصريَّة التي اعتادت "أسواق التميمي" على توفيرها لعملائها؛ تقديرًا لهم عند افتتاح الفروع الجديدة، حيث استمتع زوار المتجر بتجربة تسوُّقٍ فريدة.
وتُعتَبر أسواق التميمي الاختيار المُفضَّل لدى العديد من العملاء حيث تتسم متاجرها بالرحابة، وحُسن التنظيم، والأسعار المنافسة، وتقديم أفضل التشكيلات لتلبية احتياجات الزبائن ورغباتهم، وتُقدِّم تجربة تسوُّقٍ رائعةً في بيئةٍ عالية المستوى للتسوُّق.