"أسواق التميمي" تفتتح فرعها الـ 109 بالمملكة في حي "طويق" بالرياض

ويُقدِّم متجر "أسواق التميمي" الجديد تشكيلةً رائعةً من أجود السلع الغذائيَّة من الأطعمة والفاكهة والخضراوات الطازجة، والبضائع المحليَّة والمستوردة، التي تلبِّي مختلف المتطلبات المنزليَّة، وبأسعارٍ تنافسيَّة. ويتوافر في المتجر مجموعةٌ وافيةٌ من الأغذية الصحيَّة والعضويَّة الطبيعيَّة، وبعض المأكولات الخالية من الألبان والغلوتين والسّكر. كما يضم المتجر أيضًا أقسامًا مخصَّصةً للأجبان واللحوم والمخبوزات الطازجة، ويُقدِّم منتجاتٍ متنوعةً لعلاماتٍ تجاريَّةٍ حصريَّةٍ مثل Safeway USA’s Signature select، وSainsbury’s UK.